Geen Anderlecht-smaakmaker in selectie Koeman, dit is wat supporters Oranje erover te zeggen hebben

Bart Verbruggen (Anderlecht) heeft de Nederlandse selectie voor de Nations League niet gehaald. Daar konden enkele Oranje-fans niet veel begrip voor opbrengen.

Ronald Koeman besloot Heerenveen-doelman Andries Noppert terug bij de selectie te halen, ten koste van Bart Verbruggen. De doelman van Anderlecht haalde de voorselectie voor de Nations League nog, maar zal nu dus niet in actie komen voor Oranje. Dat schoot bij enkele supporters in het verkeerde keelgat.

Verbruggen???? Kan België hem niet neutraliseren… is letterlijk het grootste keepertalent die er momenteel is — CAMVDC (@CVDC_11) May 29, 2023

Club Brugge-aanvaller Noa Lang werd dan weer wel opgeroepen door Koeman, maar er was vooral één naam die de Nederlandse fans moeilijk konden pikken. De selectie van Daley Blind (Bayern München) werd door vele Oranje-fans weggelachen. Zij vonden het onbegrijpelijk dat de ervaren linksback niet opgeofferd werd voor Leverkusen-talent Jeremie Frimpong (22).

Blind???



Hoe dan???



Wat voor blackmail heeft de familie Blind op de KNVB? — Tober (@Tober_28) May 29, 2023

Blind? Sinds 11 maart geen speelminuten meer gehad? 4 wedstrijden gespeeld bij Bayern.... dat kun je toch niet maken naar Frimpong en Tete toe? Of uberhaupt spelers die wel spelen — Rob (@RobW1793) May 29, 2023

Geen Klaassen! En wtf nog steeds Blind💀 — Kev 🇳🇱 (@Kev2000_NL) May 29, 2023

De laatste 12 wedstrijden van Blind….. zelfs spelers die niet op linksachter kunnen worden boven hem gekozen om daar te spelen. Hoe kun je het verkopen als KNVB dat hij bij de selectie zit? Echt onbegrijpelijk pic.twitter.com/MEohKq1LVe — Orrie🇵🇸🇾🇪🇳🇬 (@MeesterOrkun) May 29, 2023

Waarom Blind en Weghorst en geen Frimpong? Maar gelukkig geen Steven Bergh., Klaassen, Brobbey — Hans Kast (@KastHans) May 29, 2023

Nederland opent de Nations League in de Kuip in Rotterdam op 14 juni. Dan speelt Oranje zijn halve finale tegen Kroatië. De andere halve finale tussen Spanje en Italië wordt een dag later in Enschede gespeeld. Op zondag 18 juni volgen de finale (in Rotterdam) en de wedstrijd om de derde plaats (in Enschede).