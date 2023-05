Bondsparket komt nu ook officieel met domper voor Lynen en Union heeft nog drie keer zoveel zorgen

Twee wedstrijden schorsing en een boete van 2000 euro: dat stelt het bondsparket als minnelijke schikking voor na de rode kaart van Union-middenvelder Senne Lynen. Dat is nu ook officieel.

Het nieuws was op pinkstermaandag al bekend gemaakt, maar nu is het ook officieel in de communicatie van de voetbalbond.

Het bondsparket eiste als minnelijke schikking twee wedstrijden schorsing en een boete van 2000 euro, waardoor Lynen meer dan waarschijnlijk de levensbelangrijke wedstrijd tegen Club Brugge zal moeten missen.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Senne Lynen (@UnionStGilloise) 2 w. schorsing vanaf 31.05.2023 + €2000 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) May 30, 2023

Union SG kan na de oproeping nog in beroep gaan, vrijdag (of ten laatste zaterdag) zal de zaak ten gronde definitief beslecht worden.

Bij de Brusselaars is er bovendien nog meer slecht nieuws, want Teddy Teuma, Victor Boniface en Siebe Van der Heyden zijn onzeker.

Vier afwezigen?

Teuma was er ook niet bij tegen Antwerp, Boniface viel pas laat in en Van der Heyden heeft nu last van de schouder.

Benieuwd hoe zwaar zijn blessure is en of hij er in eigen huis tegen Club Brugge kan staan op zondag. Dan pakt Union misschien wel de titel.