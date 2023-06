'Mike Trésor in de preselectie van de Rode Duivels en ook voor heel wat andere Genk-spelers duurt het seizoen langer'

Mike Trésor is in de preselectie van de Rode Duivels opgenomen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Ook verschillende andere spelers van Genk kunnen op een nationale selectie rekenen.

In maart ontstond er heel wat controverse na de 1e selectie van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels. Hij had geen enkele speler van KRC Genk opgeroepen. Vooral dat assistenkoning Mike Trésor er niet bij was, zorgde voor heel wat controverse.

Ondertussen was de storm al gaan liggen, maar voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk (17 juni) en Estland (20 juni) zal Tedesco een nieuwe selectie uitvaardigen.

Er zou al een preselectie zijn en volgens Het Nieuwsblad zou Mike Trésor daarbij zitten. Over ruim een week zal de definitieve selectie bekendgemaakt worden.

Mogelijk zal het seizoen van Trésor nog wat langer kunnen duren. Net als voor Maarten Vandevoordt die in de preselectie voor het EK voor beloften zit. Ook zijn er preselecties voor Hrosovsky (Slovakije), El Khannouss (Marokko).

Voor 6 spelers zal het seizoen sowieso al langer duren. Munoz en Cuesta (Colombia), Samatta en John (Tanzania), Preciado (Ecuador) en Arteaga (Mexico) zijn al zeker van een selectie.