John Textor, RWDM, met de staart tussen de benen over Anderlecht en Union

Het was een bewogen week bij RWDM. Wederom moest de eigenaar een woordje uitleg geven over zijn beslissingen en uitspraken van de afgelopen dagen.

John Textor had harde woorden voor Anderlecht en Union, maar hier komt hij nu op terug bij RTBF: "Ik mag niet zeggen dat ik Anderlecht (en de Union) een schop onder hun kont ga geven en dat was ik ook niet persoonlijk van plan ", grapt hij eerst. "Maar we willen de besten verslaan. Iedereen weet dat ik een grapje maakte toen ik dat zei. Ik wil ze wel verslaan, maar ook ze respecteren en hun fans.", sluit hij dat hoofdstuk af.

Textor is realistisch, maar vooral heel ambitieus wat ze volgend seizoen en nadien willen bereiken. "We gaan niet naar de Jupiler Pro League om te degraderen. We willen wedstrijden winnen. Ons doel is om een stabiel seizoen te kennen op het hoogste niveau. Dan gaan we nadenken over het winnen van trofeeën."