Mist Geraerts zijn kapitein opnieuw? Teddy Teuma maakt zelf duidelijk of hij zondag zal spelen of niet

Teddy Teuma is op de sukkel met de hamstrings. Het is uitkijken of hij zondag tegen Club Brugge weer van de partij is.

Teddy Teuma heeft last van de hamstrings. Hij miste de voorbije twee wedstrijden van Union SG en de afwezigheid van de kapitein laat zich duidelijk voelen. Het is voor Karel Geraerts dan ook bang afwachten of zijn sterkhouder erbij kan zijn op de slotspeeldag tegen Club Brugge.

Aan Het Nieuwsblad geeft de Fransman zelf uitsluitsel over zijn medische toestand. “Ik heb nog wat pijntjes, maar we werken eraan om zo dicht mogelijk bij die honderd procent te geraken richting zondag. Wat vaststaat: als ik me geen honderd procent voel, dan zal ik opnieuw niet spelen”, klinkt het heel erg duidelijk.

Dan kan Teuma naar eigen zeggen niet anders dan zijn plek aan iemand anders afstaan. “Het gaat niet om gewoon op het veld te staan zondag. Ik moet er volledig voor kunnen gaan. Als dat niet lukt, speel ik niet. Het is aan honderd procent of het is niet.”

Teuma denkt immers aan zijn persoonlijke toestand, want een hamstringblessure is nooit gemakkelijk. “Met de blessure die ik heb, is het helaas ingewikkeld. Het risico bestaat dat het erger wordt, dus moeten we er erg voor opletten dat dit niet gebeurt. Ik wil de komende interlandbreak of volgend seizoen niet in gevaar brengen. We zijn voorzichtig.”