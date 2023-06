Wouter Vrancken zegt wat hij verwacht van Antwerp én Club Brugge op slotspeeldag

Zondag kennen we de ontknoping in de Jupiler Pro League. Bij KRC Genk geloven ze rotsvast in een nieuwe landstitel.

Op de slotspeeldag van de play-offs in de Jupiler Pro League moet KRC Genk zeker winnen van Royal Antwerp FC, wil het nog een kans maken op de landstitel. “Het zijn vier goede ploegen in deze play-offs. We zijn heel blij dat we daar deel van uit maken en dat we tot op de laatste speeldag meedoen voor de titel. Ik ben de jongens heel dankbaar voor het hele seizoen, ondanks hier en daar een tegenslag”, zei Vrancken op zijn persconferentie.

Het vertrouwen is groot bij Vrancken. “Antwerp is een goede ploeg, dat weten we. Maar wij hebben daar ook gewonnen en thuis gedomineerd. Iedereen moet in zichzelf geloven. Het wordt een spannende apotheose. Wij hebben misschien het minste kans, maar zolang er een kans is, geloven we erin.”

Die kans is ook afhankelijk van wat Club Brugge doet tegen Union SG. “Club zal gewoon spelen om een resultaat te halen. Ik ken Rik een beetje en die zal het niet zomaar te grabbel willen gooien. Ik ga uit van een wedstrijd waarbij de twee ploegen de punten willen pakken.”

Iets speciaals, dat moet je volgens Vrancken van Genk en Antwerp niet verwachten. “Ik denk niet dat Mark van Bommel me zal verrassen en andersom. We hebben allebei goede ploegen en het zal afhangen van details. Wij moeten zorgen dat we mentaal klaar zijn om er vol tegenaan te gaan. Ik heb het gevoel dat dat wel goedkomt met mijn jongens.”