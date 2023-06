Olivier Deschacht ziet gevolgen al komen als Antwerp naast de titel grijpt

Zondag kennen we de ontknoping in de Jupiler Pro League. Drie ploegen zijn nog in de running om Club Brugge als landskampioen op te volgen.

Olivier Deschacht werd in 2014 kampioen met RSC Anderlecht. Hij weet dan ook goed welke impact dat heeft voor de spelers, de club en de supporters. Nochtans had de ex-speler van paarswit verwacht dat de titel vorig weekend al binnen zou zijn. Daardoor switcht hij net voor de laatste speeldag ook van mening wie kampioen wordt. “Ik had nooit gedacht dat Antwerp het ging laten liggen. Nu zegt mijn gevoel toch meer Union, waar ik al op hoopte”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Het scenario dat Deschacht ziet voltrekken is duidelijk. “Ik denk dat zij makkelijker thuis winnen dan Antwerp in Genk. Zeker omdat Genk een ongelofelijke boost gekregen heeft en voor een vol huis speelt.” De gevolgen voor The Great Old ziet Deschacht al helemaal voor zich. “Vreselijk als het inderdaad nog misloopt voor Antwerp, da's een litteken voor het leven, tenzij ze het volgend jaar al rechtzetten.” Antwerp is bij winst hoe dan ook zeker van de titel. Union SG en KRC Genk zijn afhankelijk van elkaars resultaten om nog landskampioen te worden.