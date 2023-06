Analist is duidelijk: "Zij hebben meer reden om teleurgesteld te zijn"

Eén winnaar, twee verliezers. Royal Antwerp FC pakte de titel, KRC Genk en Union SG beten allebei in het zand.

Op de slotspeeldag van de play-offs in de Jupiler Pro League konden nog drie ploegen aanspraak maken op de landstitel. Na een ware rollercoaster in de slotminuten werd uiteindelijk Royal Antwerp FC de nieuwe kampioen.

Voor analist Alexandre Teklak heeft de ene ploeg al meer reden dan de andere om verweesd achter te blijven. “Union heeft natuurlijk reden om teleurgesteld te zijn, maar voor mij heeft Racing Genk het recht om nog meer teleurgesteld te zijn”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

“De Limburgers stonden het grootste deel van de competitie aan de leiding en verliezen de titel in de laatste minuut van de laatste wedstrijd, na alle emoties te hebben doorstaan.”

Want Genk had volgens Teklak misschien wel meer verdiend. “Zeker omdat Genk kan klagen over de VAR en Antwerp gelijk maakt met een doelpunt dat uit de lucht valt, maar Union gaf het zelf uit handen.”