'Ronny Deila heeft beslist over het lot van Rik De Mil bij Club Brugge'

Rik De Mil was afgelopen weekend voor het laatst hoofdtrainer bij Club Brugge. Hij won op de slotspeeldag met 1-3 bij Union SG.

Nog voor het seizoen ten einde was kondigde Club Brugge de komst van Ronny Deila als hoofdtrainer voor volgend seizoen aan. Het was al een tijdje duidelijk dat Rik De Mil geen headcoach zou blijven.

Nu het seizoen voorbij is, zal er snel met De Mil aan tafel gezeten worden om zijn toekomst vast te leggen. Volgens Het Laatste Nieuws wil Ronny Deila heel graag dat Rik De Mil bij Club Brugge aanblijft als assistent-trainer.

Of De Mil het zelf zo begrepen heeft is maar zeer de vraag. Hij hield de voorbije weken de vragen of zijn toekomst vakkundig af. Meteen na het seizoen zou er volgens De Mil gesproken worden wat mogelijk is.

De Mil werd al genoemd als hoofdtrainer bij enkele ploegen uit de Jupiler Pro League, maar hij zou ook met twee oud-gedienden van Club Brugge opnieuw kunnen samenwerken. Zo werd al gesproken dat Carl Hoefkens hem wil als assistent richting Engelse tweede klasse. Ook Alfred Schreuder zou De Mil graag aan zijn zijde hebben, maar dan bij Al Ain in de Emiraten.

De Mil heeft keuzes te over dus, zo lijkt het. De kans is heel groot dat hij tegen eind volgende week al een beslissing neemt wat zijn toekomst is.