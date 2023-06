'Faris Haroun ziet uniek plekje vrijkomen om carrière nieuwe wending te geven'

Royal Antwerp FC wil richting volgend seizoen kiezen voor continuïteit. Toch zullen er onvermijdelijk pionnen verdwijnen.

Mark van Bommel hoopt vooral dat hij zijn kern zoveel als mogelijk kan samenhouden, zo liet hij maandagavond horen in Extra Time. Toch zijn er enkele pionnen die zullen verdwijnen. Pacho, de gehuurde spelers en mogelijk ook enkele uitgaande transfers.

Daarnaast is het ook kijken of Van Bommel zelf aan boord blijft. Na het pakken van de dubbel is er eigenlijk niks meer te winnen in België voor hem. Hij heeft nog een contract voor één seizoen, waarbij vooral het halen van de groepsfase van de Champions League de uitdaging lijkt te worden.

Toch garandeert Van Bommel niet dat hij deze zomer zeker blijft. “Dat kan niemand in het voetbal”, klinkt het heel erg droog, maar zijn intentie is wel blijven. “Ik zit hier goed, op nauwelijks anderhalf uur rijden van thuis, bij een goed gestructureerde club met gepassioneerde mensen.”

Dat er interesse is van andere clubs, kan en wil hij alvast niet ontkennen. Zeker na het halen van een titel en een beker. “Als Toby die bal niet in de winkelhaak jast, dan was die belangstelling er niet geweest. Zo gaat het nu eenmaal.”

Wie in ieder geval vertrekt is assistent Jürgen Dirckx. Van Bommel had hem graag aan boord gehouden, maar hij kiest voor iets anders. Dat opent wel de deuren om Faris Haroun een nieuwe job te geven. De club wil hem koste wat kost aan boord houden.