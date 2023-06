Verdwijnt Bosuil van de naamplaatjes? Ook iconisch stadion ontsnapt niét aan commercialiseringsgolf

Paul Gheysens voert de druk op. De eigenaar van Antwerp FC wil de Bosuil zo snel mogelijk omtoveren tot een ultramoderne voetbaltempel. Enig probleem: zal het stamnummer één binnenkort wel nog in het iconische stadion voetballen?

En dan bedoelen we: zal het stadion op de Oude Bosuilbaan in Deurne ook binnen pakweg twee jaar nog dezelfde iconische naam hebben? Het is immers een vraag die luidop moet gesteld worden. En het is een antwoord dat de fans van de Great Old wellicht niet graag gaan horen.

Het spreekt namelijk voor zich dat Gheysens ook de stadionnaam zal willen commercialiseren. Bovendien is het geen toeval dat de deal met KAA Gent zo goed als ten einde is én niet verlengd zal worden. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Ghelamco (Bosuil)stadion?

Voetbalt Antwerp na de volledige renovatie in de Ghelamco Arena? Of kiest Gheysens voor een compromis à la Ghelamco Bosuilstadion? Het is een vraag die een pak sneller dan verwacht zal beantwoord worden.