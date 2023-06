Komt het nieuwe stadion van Club Brugge er wel nog? Dit is de huidige (en bedroevende) stand van zaken in het blauw-zwarte stadiondossier

De volledige renovatie van de Bosuil is groot nieuws. Maar ook Club Brugge probeert ondertussen nog steeds een eerste spadesteek in de grond te krijgen. Wat is de huidige stand van zaken in het blauw-zwarte stadiondossier?

Club Brugge leek klaar om aan de bouw van het nieuwe stadion te beginnen, maar in februari werd de omgevingsvergunning vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De reden: het mobiliteitsplan én het feit dat Club Brugge met afstandsparkings wil werken. De bouwverordening van Stad Brugge schrijft een parking op het eigen terrein voor. Het Laatste Nieuws weet dat Club Brugge én het Brugse stadsbestuur momenteel pogingen doen om die verordening in orde te krijgen. Daarnaast is het de bedoeling om ook de andere problemen in het mobiliteitsplan deze zomer aan te pakken en weg te werken. Maar dat wil niet zeggen dat blauw-zwart in het najaar kan beginnen bouwen. Komt het stadion er ooit? Zuhal Demir moet zich vervolgens buigen over de aanpassingen. Van zodra de Vlaamse minister van Omgeving haar zegen heeft kunnen de gekende tegenstanders opnieuw bezwaarpunten indienen. En dan begint de molen opnieuw te draaien. Er is dus géén licht aan het einde van de tunnel. Zou Bart Verhaeghe als voorzitter nog de eerste spadesteek meemaken?