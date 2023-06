Supporters Antwerp reageren op deze manier na boodschap Mintjens

De ambitie van Paul Gheysens is na de dubbel zeker nog niet weg. Het stadiondossier is een hot topic. En dat heeft zich de voorbije weken ook laten voelen.

Tijdens de titelviering in het stadhuis van Antwerpen kwam de sterke man van Antwerp ook even aan het woord en had hij het al over het stadiondossier. Dat blijft een heikel punt bij stamnummer 1.

Gheysens was duidelijk: er moet een snelle oplossing komen. "En anders wijken we uit, als er niet binnen de zes maanden een oplossing is."

De Federatie Antwerp Supporters - clubs (FASC) kwam vervolgens met een petitie, waarin ze de familie Mintjes oproepen tot het zoeken van een oplossing. En dat heeft misschien wel wat impact gehad.

Want er was op zaterdag een interview in de krant van Tania Mintjes, waarin ze aangeeft voor een oplossing te willen gaan. En die oplossing wordt door de supporters een warm hart toegedragen op het eerste zicht.

Open deur

"Ik denk dat beide partijen een rood-wit hart hebben, mevrouw Mintjens ook. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die beide partijen binden. Dat er misschien wel meer zijn dan die hen scheiden. Misschien is het wel tijd om nu naar een volgende fase te gaan", klinkt het bij Sporza.



"Vanuit het standpunt van de supporters vinden we dat een goed voorstel. Maar wij hebben geen zakelijke belangen te verdedigen. Wij kijken enkel naar club en supporters en gronden. Dit is een open deur, laat ons hopen dat beide partijen er nu uitkomen."