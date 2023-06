Vader Van Bommel heeft duidelijke raad voor zijn zoon na dubbel met Antwerp

Royal Antwerp FC beleefde een seizoen om in te kaderen. Het won de beker en in een razendspannende ontknoping werd het ook nog eens kampioen.

Royal Antwerp FC pakte de dubbel in de Jupiler Pro League, mede dankzij een oranje invasie op de Bosuil, geleid door trainer Mark van Bommel. Vader John van Bommel is bijzonder trots op wat zijn zoon in één seizoen neerzette.

“Maar wat was het spannend, zeg. Mijn televisie liep twee minuten achter. Plots ontplofte mijn gsm. Toen wist ik dat de gelijkmaker eraan kwam. Ik heb meteen een sjaal van Antwerp aan de gevel gehangen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

De match tussen Van Bommel en The Great Old is groot. “Het is een vurige club met geweldige supporters. Ik heb weleens in een stadion gezeten - Barcelona of Bayern München, ik zeg maar wat - maar wat mij betreft zou elke liefhebber eens naar de Bosuil moeten. Wat een kabaal. Liefst zit ik niet in een skybox, wel in de tribune tussen de andere fans.”

Vader John heeft duidelijke raad voor zoonlief. “Ik hoop dat Mark bij Antwerp blijft. Zal ie wel doen”, lijkt het al een uitgemaakte zaak.