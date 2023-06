RWDM, Kortrijk, OH Leuven of Standard: 'Vincent Euvrard heeft beslissing genomen'

Vincent Euvrard werd met RWD Molenbeek kampioen in de Challenger Pro League. Hij lijkt nu zijn beslissing genomen te hebben.

Toen RWDM kampioen werd in de Challenger Pro League maakte trainer Vincent Euvrard bekend dat het goed mogelijk was dat hij volgend seizoen elders aan de slag zou gaan, ondanks de promotie van de club naar de Jupiler Pro League.

Euvrard was toen al in beeld bij enkele eersteklassers. KV Kortrijk leek de meest voor de hand liggende optie, maar het getalm in de verkoop van de club zorgde ervoor dat er niet meer naar het trainersluik gekeken werd.

Ook OH Leuven en Standard, na het vertrek van Ronny Deila naar Club Brugge, werden genoemd. Euvrard had een gesprek met Fergal Harkin van Standard en zou na die meeting een beslissing genomen hebben over zijn toekomst.

RWDM laat via CEO Gauthier Ganaye en eigenaar John Textor weten dat Euvrard volgend seizoen aan boord blijft bij de Brusselse club, zo weet transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media te melden.