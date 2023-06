Anderlecht aast op opvallende versterking voor de flank, maar moet concurrentie aangaan met topclub

RSC Anderlecht wil zich deze zomer naarstig versterken om volgend seizoen beter te doen dan dit jaar. En daarbij komen ze uit bij opvallende pistes.

Zo staat ene César Blackman op het verlanglijstje van RSC Anderlecht. Hij kan er mogelijk een landgenoot komen vervangen.

Blackman is namelijk net als Amir Murillo zowel Panamees als rechtsachter. En Murillo mag bij een goed bod zeker weg bij RSC Anderlecht.

© photonews

Dan zou de 25-jarige Blackman dus in het gat kunnen springen, want hij is einde contract bij zijn Slowaakse club DAC. Al zijn er kapers op de kust.

Concurrentie

Er wordt al gesproken van een akkoord met Slovan Bratislava, topclub uit Slowakije. Dat zou de zaak meteen bemoeilijken voor paars-wit.

Afgelopen seizoen was de Panamees goed voor twee goals en vijf assists en veel beweging op de rechterflank. In die hoedanigheid zou hij een interessante aanwinst kunnen zijn voor Anderlecht.