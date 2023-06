Anderlecht vroeg hulp aan ... Roberto Martinez om talent in huis te houden

Roberto Martinez was lange tijd bondscoach van België. En in die hoedanigheid had hij natuurlijk ook macht.

Roméo Lavia verkaste drie jaar geleden van Anderlecht naar Manchester City, maar dat had anders kunnen lopen. En ook de bondscoach werd ingeschakeld. Volgens The Athletic vroeg paars-wit de hulp van Martinez om Lavia langer bij Anderlecht te houden. Dat lukte uiteindelijk niet. Vraag "Ik heb gevraagd om met Lavia te praten aan de bondscoach. Het was mijn laatste kans", aldus Jean Kindermans. En hij was niet de enige ster waarvoor Martinez werd ingeschakeld. Ook toen er verschillende clubs in de markt waren voor Mario Stroeykens werd een soortgelijk verzoek gelanceerd.