Fredberg wil stevige slag slaan: 'RSC Anderlecht richt zich nu ook op dure middenvelder'

RSC Anderlecht mikte de voorbije dagen op dure volgens. Nu is er op Neerpede een Argentijnse middenvelder in beeld.

Het is opvallend. Ondanks de weinige financiële middelen wordt RSC Anderlecht de voorbije weken telkens in verband gebracht met spelers die een aardige stuiver kosten. Bedragen van 7 miljoen euro en meer worden genoemd.

Volgens Het Nieuwsblad heeft RSC Anderlecht met Santiago Hezze nu ook een dure middenvelder op het oog. Hij is de kapitein van Huracan in zijn thuisland, maar de ploeg bengelt in de kelder van de klassering.

Vorig jaar werd een bod van 7 miljoen euro, uitgebracht door Braga, geweigerd. Dat bedrag zou nu wel voldoende moeten zijn voor een transfer, zo is te horen in zijn thuisland.

Anderlecht heeft alvast de onderhandelingen met de Argentijnse club opgestart. De contacten zouden de goede richting uitgaan. Hij wordt al omschreven als de nieuwe Biglia voor paarswit. Uitkijken dus of Jesper Fredberg de deal rond kan krijgen, want RSC Anderlecht snakt wel naar enkele transfers.