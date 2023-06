Zeno Debast gelooft het niet: "De trainer die mij daarvan kan overtuigen, moet ik nog ontmoeten"

Zeno Debast is officieel een verdediger. Toch gaat hij echter heel graag mee in het aanvallende compartiment.

Met Jan Vertonghen naast hem kreeg Zeno Debast dit seizoen een uitgelezen kans om gigantisch veel bij te leren. En dat heeft hij ook gedaan. “Jan is dit seizoen ontzettend belangrijk geweest voor mij. De manier waarop hij communiceert, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Hij heeft me ook geholpen om me te integreren bij de nationale ploeg”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

En dan was er ook nog Vincent Kompany. Daar had Debast enorm veel discussies mee. “Vinny hamerde er altijd op dat ik nog meer verdediger moest worden. Dan zei hij: Vroeger was ik zoals u, ik wilde ook iedereen dribbelen, ik wilde ook zelf scoren. Maar ooit ga je een trainer tegenkomen die je gaat verplichten om de bal drie keer per match in de tribunes te knallen.”

Daarvan is Debast nog altijd niet zeker, grijnst hij. “De trainer die mij daarvan kan overtuigen, moet ik nog ontmoeten, maar ik kan ondertussen toch al even hard genieten van een geslaagde tackle als een mooie dribbel.”