Eden Hazard spreekt over mogelijke transfer naar RWDM

Het was L'Equipe dat zaterdag schreef dat Eden Hazard volgend seizoen in de Jupiler Pro League zou spelen. Samen met broer Kylian bij RWDM.

De Franse sportkrant noemde RWDM als een stevige optie voor volgend seizoen. De reden daartoe? Een laatste jaar spelen, samen met broer Kylian. Al blijft het voetbalpensioen ook nog altijd een optie.

“Ik ga na de voorbije drie moeilijke jaren bij Real Madrid nu uitgebreid vakantie nemen en genieten met mijn kinderen”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “De toekomst, dat zullen we wel zien, ik weet het nog niet. Ik moet er nog over nadenken. Het kan zijn dat ik stop, het kan ook zijn van niet. Fysiek ben ik zeker nog in staat om verder te doen.”

Over een mogelijke transfer naar RWDM was Hazard kort, maar hij ontkende het ook niet. “Je leest veel dwaze dingen... RWDM? Ik weet het niet. We zullen zien”, zei Hazard, met een flinke knipoog er nog eens bovenop.

Tot slot sprak Hazard ook over zijn afscheid als Rode Duivel. “Ik onthoud de mooie momenten van veertien jaar bij de Rode Duivels. Que du bonheur, alleen maar geluk. Ik wens mijn opvolgers veel succes. Ik heb alvast genoten van deze avond vol emoties. Alleen de drie punten ontbraken.”