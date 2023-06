Sven Jaecques heeft slecht nieuws voor de fans van Royal Antwerp FC

Kampioen Royal Antwerp FC opent het nieuwe seizoen tegen Cercle Brugge. CEO Sven Jaecques had het naar aanleiding van de kalendervoorstelling ook over de transfermarkt.

De Belgische kampioen wordt door de kalendermaker automatisch beschermd op de openingsspeeldag door geen absolute topwedstrijd te moeten spelen. Cercle Brugge is de tegenstander. “Dat is een mooi begin”, zei Sven Jaecques. “Het is mooi om tegen een oude werkgever te beginnen.” Hij blikte ook nog eens terug op de waanzinnige ontknoping van de competitie van vorig jaar.

“Het kwam eigenlijk heel onverwacht, zowel voor de club als voor mezelf. Het was enorm spannend, maar het was heel mooi om mee te maken. En nu is het terug 'business as usual' op de club. We zijn weer volop aan het werk en staan terug met de voetjes op de grond.”

Want op de transfermarkt is het heel hard werken. “We gaan onze kern zeker uitbreiden. Met Jacob Ondrejka en Senne Lammens haalden we al twee nieuwe jongens. Er komt nog meer, maar we moeten ook bekijken wie er zal vertrekken.”

Hoe dan ook zullen spelers vertrekken die je graag wil houden, zo zegt Jaecques. “We willen in eerste instantie de hele kern samenhouden, maar voor sommige jongens is er gigantisch veel interesse.” En dan moet je soms beslissingen nemen, als er goede aanbiedingen komen, om jongens te laten gaan. Ook al zien de fans dat anders...