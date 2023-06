Peter Vandenbempt over Stéphane Demol: "Altijd verbonden aan die legendarische wedstrijd"

Donderdag kwam het nieuws dat ex-Rode Duivel Stéphane Demol overleden is. De reacties lieten niet lang op zich wachten.

Amper 57 jaar werd Stéphane Demol. Analist Peter Vandenbempt was één van de eersten om te reageren op het overlijden van de ex-Rode Duivel.

“Voor mij zal hij altijd verbonden blijven aan die legendarische wedstrijd tegen de Sovjet-Unie op de bijzondere Wereldbeker van 1986 in Mexico”, zei Vandenbempt bij Sporza. “Als jonge voetballer kwam hij toen in de ploeg en hij scoorde in de verlengingen. Hij was toen pas 20 jaar, maar was al een vaste waarde in de verdediging van Anderlecht.”

Demol had een goed gevulde carrière. “Demol was een zelfbewuste, vrijgevochten avonturier met een geweldige franc-parler. Op het veld was hij een stijlrijke en moderne verdediger met goeie voeten. Als trainer had hij ook wisselend succes bij onder meer KV Mechelen en Charleroi en hij was ook assistent bij Standard en de Rode Duivels.”