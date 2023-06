Antwerp-directeur Jaecques schept duidelijkheid over transfer: "Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt"

Antwerp staat voor de zware taak om een Champions League-waardig elftal te bouwen tegen het begin van de competitie. The Great Old kijkt niet te veel achteruit, maar wil vooruit. Sterkhouders zoals Arthur Vermeeren mogen dan ook niet weg.

Na zijn fantastisch debuutseizoen is er natuurlijk interesse in de middenvelder. “Er wordt ontzettend veel naar Arthur geïnformeerd”, zegt Sven Jaecques in GvA. “Maar vandaag is er geen haar op ons hoofd dat eraan denkt om hem volgend jaar niet bij ons te hebben."

Natuurlijk kan ook Antwerp geen megabedragen weigeren. "Al moet ik, in de huidige voetbalmaatschappij, met twee woorden spreken.”

Natuurlijk zal hij, als hij zijn ontwikkeling zo voortzet, niet jarenlang te houden zijn. “Als Arthur gespaard blijft van blessures, zal hij binnenkort de stap zetten”, beseft Jaecques. “Al denk ik dat het, zowel voor ons als voor zijn ontwikkeling, goed zou zijn mocht hij komend seizoen met Antwerp in Europa kunnen aantreden. Hopelijk in de Cham­pions League.”