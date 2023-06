Antwerp kiest voor miljoenentransfer, CEO Sven Jaecques laat zich uit over de zaak

Royal Antwerp FC kroonde zich tot kampioen én bekerwinnaar afgelopen seizoen. Voor volgend jaar mikken ze echter opnieuw hoog. En dat mag wat kosten.

Royal Antwerp FC rekent niet meer op de diensten van Michael Frey. Dit seizoen was het soms problematisch dat er met Vincent Janssen daardoor maar één echte spits meer was.

En dus moet er een oplossing komen voor dat probleem, waardoor The Great Old de markt aan het afspeuren is. Daarvoor werd gedacht aan de 16-jarige Franse Nigeriaan George Ilenikhena.

De aanvaller zou overkomen van Amiens en was afgelopen seizoen goed voor acht doelpunten bij diverse ploegen van die Franse club. Hij staat te boek als een groot talent en heeft een marktwaarde van 1 miljoen euro.

Toch zal Antwerp stevig in de buidel moeten tasten. Hier en daar wordt al gesproken over een transfersom van 6 à 6.5 miljoen euro.

Voorzichtigheid

CEO Sven Jaecques heeft zich uitgelaten over de zaak. En hij wil voorzichtig blijven - zoals dat wel vaker het geval is met deals die nog niet helemaal rond zijn.

“Als stand-in voor Vincent Janssen zijn we inderdaad op zoek naar een jonger iemand om de spitsenrol over te nemen. Hij beantwoordt aan dat profiel", klinkt het in Gazet van Antwerpen.