Het grote probleem van het Belgisch voetbal, wat Club Brugge heel goed voelt: "Als je vergelijkt met Nederland..."

De profclubs in België maken nog altijd heel wat verlies, maar er is ook veel marge voor progressie. Maar dan moet iedereen aan hetzelfde zeel trekken. En momenteel is de kloof tussen Pro League, politiek en plaatselijke autoriteiten nog heel groot.

Zeker als het gaat om stadions. Voetbalploegen in België kunnen niet hun volle potentieel ontplooien als hun infrastructuur niet kan meegaan met de tijd. Kijk maar naar Club Brugge, dat al meer dan een decennia probeert een nieuwe voetbaltempel te zetten.

Ook het onderzoek van Deloitte wees uit dat er nog heel wat mogelijk is. "Het is natuurlijk moeilijk in te schatten wat de impact zou zijn van nieuwe stadions", aldus Sam Sluismans van Deloitte. "Maar als je gaat kijken naar de bezetting in Nederland, die is natuurlijk wel een stuk groter dan die in België is."

"Die stadions zullen daar zeker een impact op hebben. Het tweede wat je ziet is dat die stadions toelaten dat de niet-die hard-supporter ook komt kijken naar het voetbal. Dat is de kwaliteit van de omkadering die omgaat. Daar zit zeker potentieel in."

Lorin Parys, CEO van de Pro League, lobbyt al langer bij de bevoegde autoriteiten, maar ving al veel bot. “Infrastructuur speelt een grote rol”, aldus Parys. “Er moet meer comfort in de stadions komen."