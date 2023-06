Union haalt er nog héél bekende naam bij (en ze zijn nog niet klaar)

Union heeft er een verdediger bij. Het gaat om de Argentijn Kevin Mac Allister, de broer van Alexis, die vorig jaar nog wereldkampioen werd met Argentinië. Hij wordt overgenomen van Argentinos Juniors, waar hij al quasi heel zijn carrière speelde.

Een jaartje werd hij uitgeleend aan Boca Juniors, maar intussen was hij al drie jaar vaste waarde bij Argentinos Juniors. Hij kan centraal in de verdediging spelen, maar ook als rechtsback. Daarmee heeft Union nu ook een alternatief voor Bart Nieuwkoop.

Alexis maakte drie jaar geleden al de overstap naar Brighton en het is dus geen toeval dat broerlief Kevin bij Union belandt. Alexis zou deze week trouwens nog voor Liverpool kunnen tekenen.

Union moest nog een transfersom betalen, maar hoeveel die is, is niet geweten. Wel werd er nog gediscussieerd over het afbetalingsplan. Daarmee is het huiswerk van Union nog niet af, want ze verwachten nog een vertrek van Victor Boniface.