Kapitein van Jong Genk zit fysiek al bij Westerlo

Westerlo speelde zaterdagmiddag en een oefenwedstrijd tegen STVV. Daar was een heel aandachtige toeschouwer aanwezig.

Er is al een tijdje een persoonlijk akkoord tussen Tuur Rommens en Westerlo. De kapitein van Jong Genk heeft nog wel een contract tot medio 2024 bij de Limburgers, maar wil graag de overstap maken naar 'De Kemphanen'.

Hij was dan ook een aandachtige toeschouwer bij het oefenduel tussen Westerlo en STVV. Deze wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2.

Tuur Rommens wordt bij Westerlo gezien als de natuurlijke opvolger van Maxime De Cuyper die terugkeerde naar Club Brugge. Het zou voor Rommens ook een blij weerzien worden want hij speelde in de jeugd van Westerlo tot hij in 2012 de overstap maakte naar Racing Genk.