Beloftevolle spits blijft nog even in Leuven hangen: "Stak afgelopen seizoen zijn neus aan het venster"

Qua spitsen is de spoeling bij Oud-Heverlee Leuven eerder dun. In dat opzicht heeft het goed nieuws ontvangen.

Want Nathaniel Opoku, die vorig seizoen voor een half jaar werd uitgeleend door Leicester City, zal ook volgend seizoen voor OHL spelen. De Engelse degradant besliste om de 21-jarige aanvaller nog een jaar te laten rijpen bij haar zusterclub.

“Nathan Opoku stak afgelopen seizoen zijn neus aan het venster", aldus coach Marc Brys. "Hij is heel leergierig en werkt hard. Hij maakte sinds zijn transfer een mooie ontwikkeling door en ik ben blij dat wij met hem verder aan het werk kunnen gaan.”

De Leuvenaars hopen dat de Ghanees zijn positieve lijn van vorig seizoen voortzet. De aanvaller was in 7 wedstrijden goed voor 3 doelpunten en 1 assist. Qua echte spitsen is de spoeling bij de Brabanders eerder dun. Nachon Nsingi (22), een andere jonge spits, was goed voor 5 doelpunten in 25 Jupiler Pro League-optredens.