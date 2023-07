Hoe is het zover kunnen komen in stadiondossier Antwerp? 'Kloof is onoverbrugbaar'

Antwerp had in een statement naar zijn fans ongemeen hard uitgehaald naar Tania Mintjens, die ondertussen even hard heeft teruggeslagen. Hoe is het zover kunnen komen?

Antwerp opende zaterdag opnieuw de debatten in het stadiondossier, in een eerste korte reactie had het kamp Mintjens aangegeven dat daardoor de deur tot gesprek toe zou gaan. Een nieuwe episode in de strijd tussen beide kampen is het. Hoe is het zover kunnen komen? Het Laatste Nieuws kon de hand leggen op een aantal mails die heen en weer werden gestuurd. © photonews Slotsom van die mails? De kloof is onoverbrugbaar, klinkt het. Uit het mailverkeer blijkt onder meer dat de deadline die Paul Gheysens had voorgelegd steeds weer opschoof. Onteigening of verhuis? Het worden nog moeilijke weken voor alles en iedereen die Antwerp een warm hart toedraagt. The Great Old lijkt een probleem te hebben. Een nieuw stadion op een andere locatie? Een onteigening door de stad Antwerpen? Dat zijn ook nog mogelijkheden, maar tot op heden wordt daar nog niet aan gedacht.