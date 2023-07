Stadiondossier Bosuil ontploft, kamp Mintjens komt mét extra ferme reactie

Antwerp had in een statement naar zijn fans ongemeen hard uitgehaald naar Tania Mintjens, eigenares van de gronden waarop de bewuste tribune staat, en haar advocaten. Het antwoord is heel erg stevig geworden.

Antwerp opende zaterdag opnieuw de debatten in het stadiondossier, in een eerste korte reactie had het kamp Mintjens al aangegeven dat daardoor de deur tot gesprek toe zou gaan. Dat willen ze nu nuanceren, want gesprekken zijn nog mogelijk.

Maar toch wordt het moeilijk. In een vurig persbericht hebben ze via de nv KTM Beheer afgerekend met de manier waarop Antwerp communiceerde. Het spel lijkt daartoe definitief op de wagen te zitten.

"We betreuren ten zeerste het taalgebruik dat totaal ongepast en opruiend is en zeker niet bijdraagt tot een sfeer waarin constructief kan gewerkt worden. Dit is trouwens geen alleenstaand geval", klinkt het.

"Integendeel, het maakt deel uit van een lang uitgesponnen reeks van intimidaties, (bedekte) bedreigingen, ‘framing’ in de media, ongepaste roddels."

Goesting

"Laat de maskers vallen, niet meer, niet minder", klinkt het ook onder meer. “Uit het feitelijk relaas kunnen we enkel besluiten dat er geen “willingness to deal” bestaat vanwege dhr. Gheysens."

"Geen echte goesting om tot een akkoord te komen. Van een toenadering is helaas geen sprake. Integendeel, de positie wordt enkel verstrakt. De redelijkheid is ver zoek.