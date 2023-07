Waar ligt de toekomst van Adrien Trébel? 'Belgische club haakte al af, andere toont nog interesse'

Na 6,5 jaar is Anderlecht eindelijk verlost van Adrien Trébel. Maar waar ligt de toekomst van de Fransman?

Deze week raakte bekend dat Adrien Trébel de afgelopen 6,5 jaar maar liefst 20 miljoen euro verdiende bij Anderlecht. Maar nu moet hij dus op zoek naar een nieuwe club nu zijn contract afliep in Brussel.

Ondanks dat Trébel al goed zijn boterham verdiende zou hij wel nog willen doorgaan als voetballer. Ook een verlengd verblijf in België is niet uitgesloten. Volgens Het Nieuwsblad had Eupen interesse, maar zou dat niet doorgaan omdat ze in de Oostkantons twijfelen aan zijn fysieke paraatheid.

Maar ook Charleroi zou een optie zijn voor Trébel. Dan moet Marco Ilaimaharitra er wel eerst nog vertrekken voor er sprake kan zijn van Trébel. De Fransman kent Charleroi-coach Felice Mazzu nog van in de maanden dat hij trainer was van Anderlecht.