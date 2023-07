'Anderlecht legt enkele miljoenen voor een volgende transfer neer'

Anderlecht heeft Louis Patris binnengehaald. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De rechtsachter komt over van OHL.

Voor Anderlecht duurde het even, maar na de komst van Kasper Dolberg is daar al de volgende inkomende transfer. Volgens Het Laatste Nieuws tekende Louis Patris (22) bij Anderlecht.

Anderlecht zou tussen de 3 en 4 miljoen euro betalen en Patris zou al naar Anderlecht onderweg zijn. Als alles goed gaat, kan hij zaterdag mee op stage naar Oostenrijk. Hij moet het vertrek van Amir Murillo opvangen.

De afgelopen seizoenen speelde Patris voor OHL. Afgelopen seizoen ontbolsterde hij volledig. In de competitie was hij goed voor 2 goals en 8 assists en was hij een van de sterkhouders achterin bij OHL.