Eindelijk gelukt: Noa Lang heeft zijn transfer beet, Club Brugge vangt zoveel miljoenen

Vertrekt Noa Lang bij Club Brugge? De deal is zo goed als beklonken en wordt deze vrijdag nog geofficialiseerd.

Noa Lang en PSV Eindhoven? Het is dan toch in orde gekomen, al heeft het heel wat voeten in de aarde gehad de voorbije week.

De Nederlander was al even duidelijk dat hij na drie jaar weg wilde uit België en dweepte de voorbije maanden met heel wat interesse van topclubs als AC Milan. Uiteindelijk droogde de aandacht hier en daar wat op en dus was het uiteindelijk aan PSV Eindhoven om hem in te lijven.

© photonews

In eerste instantie kon de Lampenclub hem echter financieel niet halen. En dus was het afwachten wat er zou gebeuren.

11 miljoen euro

Volgens diverse Nederlandse media is er nu toch een akkoord. PSV koopt Lang over van Club Brugge voor 11 miljoen euro.

In de loop van vrijdag zal het Nederlands woelwater medisch gekeurd worden en voorgesteld worden aan het publiek. Zo komt er eindelijk een einde aan een lange soap.