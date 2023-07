Transfernieuws en Transfergeruchten 08/07: Van Acker - Onuachu - Bongonda - Nicholson - Patris

Anderlecht zag David Hubert eind vorig seizoen stoppen en beloofde hem een plaats in de sportieve werking. Maar de RSCA Futures hebben dus een nieuwe, ervaren man nodig die hen kan begeleiden. Die zouden ze nu gevonden hebben bij... Lierse Kempenzonen. ( Lees meer )

OFFICIEEL: Anderlecht kondigt transfer aan: "Kan zich tonen op de flank met snelheid"

Zoals al een tijdje was aangekondigd heeft Anderlecht nu ook zijn tweede aanwinst officieel voorgesteld. Louis Patris komt over van OH Leuven en tekende een contract voor vijf seizoenen. (Lees meer)

Genk houdt nog altijd voormalige smaakmaker van de JPL in het oog als terugkeer niet lukt

Genk heeft nog versterking nodig op twee posities. De eerste is die van doelman, maar dat zou Hendrik Van Crombrugge moeten worden indien er een akkoord met Anderlecht wordt gevonden. De tweede positie is die van bijkomende spits. En daar zijn de pistes duidelijk. (Lees meer)