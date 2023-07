OFFICIEEL: Anderlecht kondigt transfer aan: "Kan zich tonen op de flank met snelheid"

Zoals al een tijdje was aangekondigd heeft Anderlecht nu ook zijn tweede aanwinst officieel voorgesteld. Louis Patris komt over van OH Leuven en tekende een contract voor vijf seizoenen.

Paars-wit betaalt zo'n vier miljoen voor de 22-jarige offensieve rechtsback die ook centraal kan spelen. Patris speelde tot zijn 14 jaar bij de jeugd van Standard vooraleer hij naar OHL overstapte. Hij doorliep ook de jeugdploegen bij het nationale elftal en speelde als belofte-international op het afgelopen EK in Georgië. “Met Louis halen we een talentvolle, Belgische speler bij onze kern", zegt Jesper Fredberg. "Op de flank kan hij zich tonen met zijn snelheid en offensieve impulsen. We zijn erg tevreden dat we hem met een langdurig contract hebben kunnen vastleggen zodat hij zich bij ons verder kan ontwikkelen.” Ook Patris gaf al een eerste reactie: “Het is een droom en een hele eer om voor deze club met zijn rijke geschiedenis te tekenen. Ik wil erg graag mijn steentje bijdragen om met deze club opnieuw de top te bereiken. Ik kijk enorm uit naar de eerste trainingen en wedstrijden en kan niet wachten om het seizoen te beginnen.”