Transfernieuws en Transfergeruchten 09/07: N'Diaye - Bilic - Lee

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 09/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: N'Diaye - Bilic - Lee

Wel zéér opvallende carrièremoves: Slaven Bilic gaat het opnemen tegen Steven Gerrard, historisch moment bij PSG

Als we de blik naar het buitenland wenden, zien we enkele heel opvallende carrièremoves. Slaven Bilic pakt er bijvoorbeeld met eentje uit: de Kroaat gaat opnieuw in het Midden-Oosten coachen. Ondertussen heeft bij PSG een historische aankondiging plaatsgevonden. (Lees meer)

'Anderlecht gaat de concurrentie voor middenvelder aan en moet daarvoor in de buidel tasten'

Anderlecht blijft zoeken op de transfermarkt. Nu zou het opnieuw een middenvelder op het oog hebben: Rassoul Ndiaye. Die komt uit voor Sochaux uit de Franse Ligue 2. (Lees meer)