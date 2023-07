Anderlecht heeft er een versterking bij

Anderlecht is zich volop op de transfermarkt aan het begeven en niet alleen voor spelers. Zo komt Yannick Euvrard de technische staf versterken.

Yannick Euvrard is de nieuwste versterking voor Anderlecht. De broer van RWDM-trainer, Vincent, zal de technische staf van Brian Riemer versterken.

De 37-jarige Euvrard komt over van de Belgische voetbalbond waar hij video-analist was. Hij zal na de stage, die momenteel bezig is, aansluiten bij de technische staf.

Euvrard kwam zelf als voetballer uit voor onder andere Cercle Brugge en Roeselare. Hij was nog actief bij Racing Waregem, maar hangt nu definitief zijn voetbalschoenen aan de haak.