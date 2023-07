KAA Gent ziet sterkhouder vertrekken en zoekt vervanging bij ... Union SG

Het zou wel eens een spannende transferzomer kunnen worden voor de Belgische topclubs. Ook bij KAA Gent gaan ze er vol voor.

De kans dat Joseph Okumu KAA Gent zal verlaten? Die wordt groter met de dag, want hij lijkt op weg naar de Ligue 1.

Bij Reims zou hij Teddy Teuma kunnen gaan vervoegen, die eerder overkwam van Union SG naar de Franse club. En de deal rond Okumu zou gevolgen kunnen hebben.

In de zoektocht naar een opvolger op de rechtsachter komen de Buffalo's volgens Het Laatste Nieuws namelijk uit bij Ismaël Kandouss. Die speelde een topseizoen bij Union SG.

Kandouss ligt nog tot juni 2024 onder contract, maar tekende (nog) geen contractverlenging. Het lijkt dus de zomer om voor hem toch nog iets te vangen.

Carrousel

Union zelf is dan weer uitgekomen bij de Russische verdediger Khetag Kochiev, die ook in 2021 al eens op de radar stond en uitkomt in de Russische tweede klasse.

Hij is einde contract bij Vladikavkaz, dus zou gewoon naar Brussel kunnen komen. Of zoals Bart Kaëll het ooit zong: het leven is een carrousel.