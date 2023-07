Noa Lang moest eerste training bij PSV na zeven minuten (!) al geblesseerd staken en... kent nu ook het verdict

Noa Lang werkte vandaag de eerste training af als speler van PSV. Na amper zeven minuten moest de voormalige aanvaller van Club Brugge geblesseerd naar de kant. Ondertussen kennen we het verdict.

Noa Lang moest zijn eerste oefensessie in het shirt van De Lampenclub na amper zeven minuten staken. Na een tik op de knie kon de voormalige aanvaller van Club Brugge niet meer verder.

Ondertussen kent Lang het verdict. Volgens de Nederlandse media zal Lang de komende dagen een individueel programma volgen, maar er is momenteel geen sprake van een onbeschikbaarheid.

Twaalf miljoen euro én bonussen

PSV nam Lang onlangs over voor zo'n twaalf miljoen euro. Via een bonussensysteem kan het bedrag nog oplopen tot zo'n vijftien miljoen euro. De penningmeester van Club Brugge wrijft zich in de handen.