Nu al over en uit voor Lynnt Audoor bij Club Brugge? Het ziet er alvast niet goed uit

Lynnt Audoor (19) speelt komend seizoen voor KV Kortrijk. Een zoveelste jonge speler die op huurbasis vertrekt bij Club Brugge.

Audoor gaat bij KV Kortrijk op zoek naar speelminuten nadat hij de laatste twee seizoenen bij Club Brugge weinig tot niet speelde, mede door blessures. Maar lijkt hij daarmee nu al afgeschreven te zijn bij Club Brugge?

Want eens een speler wordt uitgeleend bij Club Brugge, is de kans dat die nog doorbreekt bij Club een pak kleiner. De laatste jaren slaagden qua Belgen enkel Brandon Mechele en nu Maxim De Cuyper erin om nog terug te keren met een kans op speelkansen.

© photonews

De lijst met spelers die de laatste jaren werden uitgeleend door Club en daarna verkocht werden of gratis vertrokken is te lang om op te sommen en dat is precies het punt. Het wordt voor Audoor belangrijk om zijn kansen bij KV Kortrijk volop te grijpen.

Audoor kan zich in de kijker spelen bij KVK en als hij terugkeert bij Club volgende zomer hebben beide partijen dan twee mogelijkheden. Club kan Audoor dan eventueel verkopen als hij niet aan het niveau voldoet of Audoor kan Club nog eens overtuigen van zijn kwaliteiten. Maar de historie leert dat dat niet makkelijk wordt voor hem.