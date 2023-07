Je zou denken dat het gewone Vlaamse afkortingen zijn, maar er zit een hele betekenis achter...

Zowat elke clubnaam ter wereld heeft een acroniem, een afkorting bestaande uit de eerste letters van de woorden. FC (Football Club) of VV (Voetbal Vereniging) kennen we allemaal, maar sommige Vlaamse voetbalclubs gebruiken vaak minder voor de hand liggende afkortingen...

Bilzen heeft veel voetbalclubs, maar eentje springt uit het oog...

Je zou het haast niet zeggen voor een stad met amper 30.000 inwoners, maar Bilzen heeft maar liefst 9 voetbalclubs. Bilzerse Waltwilder VV, White Star Schoonbeek Beverst, Heis Sport Bilzen, Stormvogels Rosmeer, Spouwen-Mopertingen, SK Munsterbilzen, KMR Biesen, DV Bilzen United en...

Jungle Boys Eigenbilzen. Niet alleen de naam springt in het oog, maar het is ook de ex-club van onder meer Guido Brepoels en Jelle Vossen. Als clubkleuren koos de vierde provincialer in Limburg toepasselijk voor groen en wit, al vinden we dat het shirt toch een iets hoger 'jungle-gehalte' had mogen hebben.

Eigenaardig is de locatie van de Oost-Limburgers alvast wel, want tussen het stadion en het veld in loopt namelijk een openbare weg. Kortom: amateurvoetbal op zijn best.

Jungle Boys Eigenbilzen viert vandaag haar 53e verjaardag! De groen-witten hebben niet alleen een mooie naam, ze spelen ook in een eigenaardig stadionnetje. Tussen het veld en de tribunes loopt namelijk een openbare weg. Lowerleague at its best 😍 pic.twitter.com/I6VfeF4mGZ — Pitchd (@pitchd_tv) March 25, 2021

Eén van de eerste internationale clubs

Ooit was er een tijd dat Belgische clubs maar x aantal buitenlandse spelers mochten inschrijven, maar DOSKO Baarle-Hertog ontsnapte aan deze regel. Reden: door de uitzonderlijke ligging van de enclave Baarle-Hertog, pal op de grens van België en Nederland, mochten er zowel Belgische als Nederlandse spelers ingeschreven worden.

Uiteindelijk werd de Antwerpse derde provincialer, die in 1945 vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstond, één van de allereerste internationale clubs. Spelers uit Joegoslavie, Antillen, Thailand, Zaire, Engeland, Roemenie, Ghana en Egypte, ... Wat nu heel normaal is was toen een zeldzaamheid.

Het acroniem DOSKO, wat staat voor "Door Onderling Samenspel Komt Overwinning", is dan ook geen uit de lucht gegrepen voorvoegsel.

KVV Dosko Baarle-Hertog. Parkeren doe je in Nederland, entree wordt geheven bij het oversteken van de grens en bij het nemen van een corner begint de aanloop in Nederland 😁 pic.twitter.com/qQE04l9el2 — De Rode Baron (@DeRodeBaron1967) June 22, 2018

Spoed u!

Eindigen doen we niet met een afkorting, maar wel met een bijzondere voetbalnaam: OSTA Meerbeke uit tweede provinciale Oost-Vlaanderen.

"Osta" is Ninoofs dialect voor "Haast u". Bij de oprichting van de club in 1968 werd er aanvankelijk getwijfeld tussen "Sportkring" of "Excelsior", maar volgens de toenmalige ondervoorzitter werd er te lang gepalaverd. "Hey mannen, osta (spoed a), dan kunnen we nog een boompje kaarten", en de naam was geboren.

Kennen jullie nog leuke afkortingen?