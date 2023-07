Richt Club Brugge zijn pijlen op voormalig Anderlecht-target? "Een oncontroleerbare spits"

Met Kasper Dolberg heeft Anderlecht zijn man diep in de punt gevonden. Eerder toonde paars-wit interesse in een jonge Chileense spits, die intussen ook op de radar van Club Brugge is terechtgekomen.

Het gaat over de 18-jarige Damian Pizarro van Colo Colo. Pizarro wordt gezien als een groot Chileens talent, die onder meer op interesse van Wolverhampton, Borussia Mönchengladbach, Benfica, Udinese en nu dus ook Club Brugge kan rekenen. “Hij wordt een oncontroleerbare spits. Hij heeft alles om het te maken", was voormalig Chileens international Patricio Yanez lovend over de bewegelijke en technische spits. Ondanks het feit dat Club met Roman Yaremchuk, Igor Thiago en Ferran Jutgla al drie spitsen heeft rondlopen, zijn de Bruggelingen nog op zoek naar een extra bewegelijke spits. Pizarro wordt gezien als een serieuze optie. LO MIRAN DESDE BÉLGICA šŸ‡§šŸ‡Ŗ



