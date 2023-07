Akkoord in de maak: 'Rode Duivel verlaat België voor avontuur in Spanje'

Real Mallorca heeft zijn oog laten vallen op een Belg van Union SG. En dat zou de nodige miljoenen kunnen opleveren. Een akkoord is in de maak.

Het was al even duidelijk: Real Mallorca ziet wat in Siebe Van der Heyden, de 25-jarige verdediger van Union SG. De Spaanse club deed twee weken geleden al een bod van anderhalf miljoen euro.

Dat was onvoldoende zijn om hem ook effectief te gaan binnenhalen. Volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van 4 miljoen euro.

Photonews

Maar Van Der Heyden gaat zijn laatste contractjaar in bij Union Saint-Giloise en dus hadden de Brusselaars weinig andere mogelijkheden dan op hem te gaan cashen.

Akkoord in de maak

Mallorca drong aan, volgens Sacha Tavolieri is er ondertussen een vergelijk gevonden tussen beide ploegen. Een akkoord is dus in de maak.

Het jeugdproduct van Anderlecht speelde in het verleden ook nog voor Oostende en Eindhoven. Nu lijkt hij dus klaar voor een avontuur in Spanje.