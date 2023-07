Hein Vanhaezebrouck raakt een wederkerend probleem aan: "Het is veel te veel"

Voor KAA Gent begint het seizoen bijna opnieuw. Voor Hein Vanhaezebrouck is dat veel te snel en denkt ook al aan de rest van het seizoen. Hij vreest dat het opnieuw een veel te lang seizoen zal worden.

Afgelopen seizoen speelde KAA Gent 58 officiële wedstrijden. Hein Vanhaezebrouck vreest opnieuw voor zoveel wedstrijden, want op 27 juli moet zijn ploeg in de voorrondes van de Conference League al aan de bak. De tegenstander wordt Zilina uit Slovakije of Levadia uit Estland.

"Ik ben er gerust in, maar natuurlijk is er die garantie niet", aldus de trainer bij Het Laatste Nieuws. "Eigenlijk is onze voorbereiding te kort, maar we konden niet anders. Want anders zouden onze spelers helemaal geen vakantie gehad hebben."

Vanhaezebrouck legde de vinger op de wonde. "Dat komt natuurlijk doordat we in België voetballen. Bij ons spelen we de meeste wedstrijden van heel Europa. De beslissers maakten die keuze, maar niet de sportieve mensen. Die vinden dat we ook te veel wedstrijden spelen."

Ook telde de Gent-trainer al eens het aantal wedstrijden voor komend seizoen. Hij kwam aan 53 stuks (play-offs en Europese groepsfase er al bijgeteld, red.) en er kunnen er nog bijkomen. "Dat is heel veel. Als we Europees overwinteren en ook nog eens ver in de Beker van België geraken, zullen we opnieuw rond de 60 wedstrijden uitkomen", besloot hij.