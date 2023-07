Gedoodverfde degradatiekandidaat? Verstoorde voorbereiding door overnameperikelen, absolute sterkhouder weg, kapitein gestopt en Lamkel Zé wordt niet de redder

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: KV Kortrijk, dat een wel érg woelige voorbereiding kende op alle vlakken.

Vorig seizoen

In een reeks met drie degradanten had KV Kortrijk uiteindelijk amper vier punten voorsprong op het nummer 16, KV Oostende. Het versleet bovendien drie coaches in het seizoen 2022-2023.

De neertwaartse spiraal was in het voorjaar van 2022 al ingezet, in het nieuwe seizoen kon Karim Belhocine de boel nooit op de rails krijgen. En dat kan ook gezegd worden van Adnan Custovic.

Met Bernd Storck kwam de verlossing na een goed middenstuk in de competitie, maar echt indruk maken deden De Kerels zelden. De redding was het voornaamste en daar was men heel blij om, in het nieuwe seizoen gaat men verder met Edward Still - opnieuw een nieuwe coach.

Transfers

Aan inkomende zijde kunnen we héél snel zijn. Met Lynnt Audoor werd een jonge defensieve middenvelder gehuurd van Club Brugge. En daar blijft het vooralsnog bij.

Hij is de nummer 19 in de selectie voorlopig, want op de webstek van De Kerels staan er amper 18 spelers - waaronder één doelman, Tom Vandenberghe. De uitgeleende Ilic is definitief vertrokken, net als Badamosi en Sissoko. Voor Didier Lamkel Zé moet nog een oplossing gezocht worden.

© photonews

Ocansey, Vandendriessche en Deman verlieten de club transfervrij, kapitein D'Haene hield profvoetbal voor bekeken en Watanabe vertrok naar KAA Gent. En dan wordt er nog aan de mouw getrokken van Kadri ...

Voorbereiding

De voorbereiding van KV Kortrijk werd bemoeilijkt - net als de transferpolitiek - door heel wat extrasportieve problemen. De club zou worden overgenomen, maar de deal sprong uiteindelijk af. Ook de zoektocht naar een coach liep daardoor lange tijd vertraging op.

KV Kortirjk begon het seizoen met een 1-2 nederlaag tegen Wervik, daarna volgden zeges tegen Harelbeke (6-2) en Oudenaarde (4-2). Tegen Beveren werd verloren (0-2), tegen promovendus RWDM gewonnen (2-1).

© photonews

Tegen RKC Waalwijk volgde een logische 0-0, tegen Beerschot werd afgelopen vrijdag met 0-1 verloren. Geen waanzinnige resultaten, maar op z'n minst staat het verdedigend niet al te slecht. Er wordt nog geoefend tegen Oostende, Volendam en Wevelgem om extra ritme op te doen.

Vooruitzichten

Het doel van KV Kortrijk is ongetwijfeld - zoals bij alle ploegen die onderaan staan - de twaalfde plaats, om zo play-off 3 en een echte strijd tot het allerlaatste moment te vermijden. Maar makkelijk zal dat allerminst worden.

Door de verstoorde voorbereiding en de overnameperikelen is het vermoedelijk nog steeds zoeken naar een echt evenwicht bij De Kerels. De competitiestart met moeilijke uitwedstrijden, maar vooral thuismatchen tegen STVV en Eupen is er bovendien eentje waarbij Kortrijk er best maar meteen staat.

De kans dat het knokken wordt tot op het einde is groot, maar met coach Still hebben ze misschien wel iemand die voor balans kan zorgen. Veel zal afhangen van hoe De Kerels zich de komende anderhalve maand nog kunnen versterken.