Zoveelste ommezwaai: Slimani kan naast verlengd verblijf bij Anderlecht ook voor hele verrassende bestemming kiezen

Het is nog altijd niet zeker waar Islam Slimani dit seizoen gaat voetballen. Anderlecht mag dus nog altijd een klein beetje hoop koesteren, maar het kan ook wel eens een hele verrassende bestemming worden.

Eerder was het Midden-Oosten al in beeld, maar Slimani gaf altijd aan een verlengd verblijf in Anderlecht wel zien zitten. De onderhandelingen bleven echter aanslepen, waardoor het nog altijd niet zeker is waar de toekomst van de Algerijnse aanvaller ligt.

Nog een extra optie

Slimani verklaarde recent wel liefst in Europa te blijven voetballen. Inmiddels is toch weer een andere piste opgedoken. De Braziliaanse media die Coritiba op de voet volgen, maken er gewag van dat de betreffende voetbalclub geïnteresseerd is in de diensten van Slimani.

Zijn ervaring en scorend vermogen kunnen ze daar goed gebruiken, want Coritiba staat na 15 speeldagen derde laatste in de Braziliaanse Serie A en dus op een degradatieplaats. Het blijft afwachten welke keuze Slimani uiteindelijk gaat maken.