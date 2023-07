'Club Brugge wil uitpakken met AS Roma-talent'

Club Brugge heeft interesse in Giacomo Faticanti. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport. Ze zouden hem willen losweken bij AS Roma.

Giacomo Faticanti (18) wordt als een groot talent bij AS Roma gezien. Bij de U19 had de defensieve middenvelder als kapitein een indrukwekkend seizoen. Daardoor zijn verschillende clubs in hem geïnteresseerd.

Ook Club Brugge zou volgens La Gazzetta dello Sport in Faticanti geïnteresseerd zijn. Club zou al met zijn entourage contact gezocht hebben. Het bekeek of een buitenlands avontuur tot de mogelijkheden behoord.

Wellicht zal het een maat voor niets worden, want er wordt verwacht dat Roma de aanbiedingen zal weigeren. Het zou de bedoeling zijn dat Faticanti vanaf komend seizoen meer in de A-kern zal geïntegreerd worden. Hij staat tot midden 2026 nog onder contract.