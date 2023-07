Het is Club Brugge menens: zes miljoen euro of meer voor gewilde aanvaller

De Israëliër Liel Abada staat nadrukkelijk in de belangstelling van Club Brugge. De concurrentie is wel niet minnetjes.

Ook Feyenoord en Fenerbahçe horen bij de geïnteresseerden. En in Turkije zien ze de bedragen de pan uitswingen.

Liel Abada zou zes miljoen euro moeten kosten en dat zou voor verschillende gegadigden geen probleem zijn. Celtic Glasgow zit dus op rozen.

The most similar under-23 player to Mo Salah in 2022/23?



Liel Abada of Celtic. Zakaria Aboukhlal of Toulouse was another close match#SimilarPlayers pic.twitter.com/jQYGASLepm