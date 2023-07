Een talent als Romelu Lukaku, maar nu terugvechten in Challenger Pro League

Obbi Oulare is nog steeds maar 27 jaar en heeft al serieus wat watertjes doorzwommen. Nu knokt de aanvaller terug naar de top vanuit de Challenger Pro League. Hij toont meteen dat hij nog steeds een aanwinst is.

Het ging allemaal heel snel voor Obbi Oulare. De aanvaller kwam voor het eerst echt piepen bij Club Brugge en de vergelijkingen met Romelu Lukaku kwamen bij de vleet. Jong, groot, sterk en technisch begaafd waren kwaliteiten die hem allemaal werden toegeschreven.

Al snel volgde een transfer naar Watford voor 7,5 miljoen euro. Over het Kanaal kon hij zich nooit echt doorzetten en uitleenbeurten volgde naar Zulte Waregem, Standard, Antwerp en het Nederlandse Willem II. Een rode draad in heel deze periode was een resem blessures die hem heel veel aan de kant lieten.

Uiteindelijk volgde een definitieve transfer naar Standard in de zomer van 2019. Wederom sloeg het noodlot toe en stond hij veelal aan de kant omwille van allerhande blessures. Toch geloofden de Engelsen van Barnsley in hem in de zomer van 2021. Al kon hij zich daar ook niet helemaal doorzetten.

Een terugkeer naar België lokte en het Brusselse RWDM gaf hem vorig seizoen een kans. In totaal kwam hij 6 wedstrijden in actie, maar tot scoren kwam hij niet.

Lierse gaf hem deze zomer een nieuwe kans en een definitieve transfer naar de Pallieters volgde. Zaterdag maakte hij zijn debuut voor Lierse in de oefenwedstrijd tegen Berchem Sport. Hij deed waarvoor hij werd gehaald. Hij scoorde in zijn eerste wedstrijd meteen in de met 2-0 gewonnen wedstrijd.

Kan hij op 27-jarige leeftijd echt zijn carrière lanceren?