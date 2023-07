Aderlatingen een feit, maar forse investeringen en jong talent moeten revelatie bewapenen voor jaar van de bevestiging

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: KVC Westerlo.

Vorig seizoen

Net als de voorgaande seizoenen deed de promovendus het ook weer heel erg goed, met deze keer Westerlo in die rol. Niet enkel de resultaten mochten gezien worden, ook de manier waarop die behaald werden: met doorgaans fris en verzorgd combinatievoetbal. Jonas De Roeck scoorde zo zeker goeie punten op het hoogste niveau.

Net als zijn smaakmakers op het veld zoals De Cuyper, Van den Keybus en Nene. De trainer van Westerlo pompte het erin dat het behoud het grote doel was. Al snel bleek dat hoger gemikt mocht worden, al waren de Kemphanen wel kwetsbaar achteraan. De Europe play-offs werden gehaald, daarin won Westerlo wel maar één keertje.

Transfers

Westerlo huurde vorig seizoen meerdere spelers en krijgt met een problematiek hieromtrent te maken. Onder meer uitleenbeurten van Chadli en Nene liepen af. Bij hen is het nog de vraag wat de toekomst brengt. Van den Keybus werd wel definitief overgenomen, met Reynolds zou dat ook gebeuren. De Cuyper keert terug naar Club.

Voor Reynolds zullen enkele miljoenen op tafel gelegd worden, een recordbedrag van 5,5 miljoen euro wordt uitgegeven voor Matija Frigan. Met Bos (Melbourne), Piedfort (PSV) en Rommens (Genk) werd er ook al jong talent gehaald. Van Dequevy, Dierckx en Vetokele werd afscheid genomen. Uitgeleende spelers volgen mogelijk dat voorbeeld.

Voorbereiding

Westerlo meet zich met clubs van een gelijkaardig niveau om te weten te komen of het klaar is voor de start van de nieuwe competitie. Dat doet het met wisselend succes. Na een gelijkspel tegen reeksgenoot STVV (2-2) werd verloren van PEC Zwolle (3-1). Nadien werd wel gewonnen van PAOK Saloniki (3-2) en van Willem II (2-1).

Vooruitzichten

Westerlo was vorig seizoen een grote revelatie en staat voor het jaar van de bevestiging. Met het vertrek van De Cuyper en voorlopig ook dat van Nene en Chadli gaat het niet simpel worden. Er is echter ook een verandering in beleid: er zal minder met huurspelers gewerkt worden, wat Westerlo op lange termijn sterker maakt.

Bovendien is het anno 2023 ook financieel in staat om de portefeuille boven te halen als het moet. Het is een uitdaging om hetzelfde niveau te halen, laat staan nog een extra stap vooruit te kunnen zetten. In elk geval zouden de ervaringen van vorig seizoen de spelers van De Roeck hierbij wel moeten helpen.